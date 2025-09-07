Трамп готовится к встрече с Си в Корее

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в октябре в Южной Корее. Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, американский лидер и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце. Телеканал также сообщил о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и Си Цзиньпином во время этого саммита.