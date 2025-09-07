Мощные взрывы в Киеве: горят дома

«По предварительной информации, в Святошинском районе в результате попадания обломков БПЛА в 16-этажный жилой дом произошло возгорание на верхнем этаже», — написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.



«Также возгорание в 9-этажном доме», — добавил он в следующем посте.



Ранее Кличко и городская военная администрация сообщали, что в Святошинском районе Киева в результате атаки дронов загорелись автомобили на парковке. Российские военные атаку не комментировали.

* * *

Взрыв раздался в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Ранее в большинстве областей Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за массированного пролета российских беспилотников.