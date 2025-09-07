USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Мощные взрывы в Киеве: горят дома

обновлено
04:35 393

«По предварительной информации, в Святошинском районе в результате попадания обломков БПЛА в 16-этажный жилой дом произошло возгорание на верхнем этаже», — написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

«Также возгорание в 9-этажном доме», — добавил он в следующем посте.

Ранее Кличко и городская военная администрация сообщали, что в Святошинском районе Киева в результате атаки дронов загорелись автомобили на парковке. Российские военные атаку не комментировали.

* * *

Взрыв раздался в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Ранее в большинстве областей Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за массированного пролета российских беспилотников.

Мощные взрывы в Киеве: горят дома
Мощные взрывы в Киеве: горят дома обновлено
04:35 394
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 245
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 2008
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 3018
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 3261
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 984
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 3187
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 6280
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 10049
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 3270
ГУР об осеннем наступлении русских
ГУР об осеннем наступлении русских обновлено 01:29
01:29 6228

ЭТО ВАЖНО

Мощные взрывы в Киеве: горят дома
Мощные взрывы в Киеве: горят дома обновлено
04:35 394
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 245
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 2008
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 3018
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 3261
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 984
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 3187
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 6280
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 10049
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 3270
ГУР об осеннем наступлении русских
ГУР об осеннем наступлении русских обновлено 01:29
01:29 6228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться