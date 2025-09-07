USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В Лондоне арестовывают сторонников Палестины

04:46 246

Нови-Сад (Сербия). Продолжаются столкновения между полицией и выступающими против политики властей

Нусейрат (Газа). Мальчик выбирается из-под обломков разрушенного здания, пострадавшего от бомбардировки в лагере палестинских беженцев

Вашингтон (США). Первая леди США Мелания Трамп направляется на заседание по вопросам образования в области искусственного интеллекта в Восточном зале Белого дома

Лондон (Великобритания). Полиция арестовала десятки людей на последней акции в поддержку Палестины

Пенджаб (Пакистан). После муссонных дождей

Милан (Италия). Мужчина приспускает итальянский флаг на балконе дома модельера Джорджио Армани, скончавшегося в возрасте 91 года

Катманду (Непал). Традиционный индуистский обряд Кумари Пуджа

Мощные взрывы в Киеве: горят дома
Мощные взрывы в Киеве: горят дома обновлено
04:35 396
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 247
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 2008
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 3019
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 3261
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 985
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 3187
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 6281
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 10049
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
Кремль: спецслужбы могут читать переписку в любых мессенджерах
6 сентября 2025, 22:23 3270
ГУР об осеннем наступлении русских
ГУР об осеннем наступлении русских обновлено 01:29
01:29 6228

