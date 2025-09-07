В Лондоне арестовывают сторонников Палестины

Нови-Сад (Сербия). Продолжаются столкновения между полицией и выступающими против политики властей
Нусейрат (Газа). Мальчик выбирается из-под обломков разрушенного здания, пострадавшего от бомбардировки в лагере палестинских беженцев
Вашингтон (США). Первая леди США Мелания Трамп направляется на заседание по вопросам образования в области искусственного интеллекта в Восточном зале Белого дома
Лондон (Великобритания). Полиция арестовала десятки людей на последней акции в поддержку Палестины
Пенджаб (Пакистан). После муссонных дождей
Милан (Италия). Мужчина приспускает итальянский флаг на балконе дома модельера Джорджио Армани, скончавшегося в возрасте 91 года
Катманду (Непал). Традиционный индуистский обряд Кумари Пуджа