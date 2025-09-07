Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодаре

Украинские беспилотники нанесли удар по территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
Как сообщают российские СМИ, на территории НПЗ начался пожар.
