Новые детали спецоперации Израиля в Йемене

Сообщается, что рано утром в четверг, 28 августа, в ЦАХАЛ начала поступать информация о закрытом совещании в столице Йемена Сане, в котором должны были принять участие премьер-министр хуситов и его высокопоставленные министры. Вскоре самолеты ВВС Израиля вылетели в Йемен.

Журналистам телеканала удалось выяснить, что за несколько минут до запланированной бомбардировки пилотам было приказано остановиться и не открывать огонь. Они были вынуждены кружить над Йеменом полтора часа, так как израильское командование ждало подтверждения того, что верхушка хуситов действительно находится в указанном месте. Подтверждения не последовало. Операция была отменена, пилотам было приказано вернуться в Израиль. Но затем поступила новая информация, на этот раз окончательная, о том, что встреча состоится в полном составе и на ней присутствуют все лидеры хуситов.

Самолеты, уже летевшие обратно, вновь повернули в сторону Йемена и спустя пятнадцать минут атаковали заранее обозначенную цель. Результатом стала гибель премьер-министра хуситов и по меньшей мере девяти его министров. Самолеты вернулись в Израиль, операция была объявлена полностью успешной.

Израильская авиация 28 августа атаковала один из военных объектов хуситов, где находились высокопоставленные члены движения, в том числе министр обороны Мухаммед Насер аль-Атефи, считавшийся главной целью удара. При атаке погибли глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и как минимум 10 «министров». Преемником погибшего главы правительства стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.