США, Катар и Египет готовят перезапуск власти в Газе

США, Катар и Египет планируют на следующей неделе представить комплексное соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и формирование новой администрации в анклаве вместо группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил, что израильская сторона готова отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на «реальное соглашение», которое положит конец войне и обеспечит освобождение заложников.



При этом собеседник отметил, что на данный момент конкретных предложений от посредников пока нет.

Ранее правительство Нетаньяху заявило, что не намерено рассматривать частичные соглашения. В то же время группировка ХАМАС выступила с заявлением о готовности принять любое соглашение, которое положит конец конфликту. Среди условий ХАМАС – полный вывод израильских войск из сектора Газа, свободный проход гуманитарной помощи и ряд дополнительных требований.