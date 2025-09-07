USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Германия перебрасывает технику в Литву

10:19 243

Германия направила более тысячи единиц военной техники в Литву для участия в масштабных учениях Quadriga-2025, в ходе которых будет отработана защита Балтийского региона в условиях военного конфликта. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя вооруженных сил ФРГ.

По его данным, боевые машины, бронированные ремонтно-эвакуационные автомобили, медицинские грузовики и другая техника вместе с сопровождающим персоналом были доставлены из Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды колонна отправилась в Пабраде и на другие военные базы страны, уточняет агентство.

Учения Quadriga-2025 проходят в несколько этапов с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и в акватории Балтийского моря. В маневрах задействованы свыше 8 тысяч военнослужащих из 14 стран, около 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тысячи единиц техники. В программу учений также включена операция Grand Eagle («Большой орел»), направленная на отработку переброски войск и техники по суше, морю и воздуху в Литву.

Генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер отметил, что некоторые этапы Quadriga-2025 пересекутся с учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной задачей этих маневров станет отработка применения группировок войск для обеспечения безопасности союзного государства. Военнослужащие России и Беларуси планируют отработать отражение воздушных ударов, борьбу с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия и подвижного ракетного комплекса с гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 2374
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 668
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 5538
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 1884
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 4618
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 6631
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться
Развязка приближается: войска США и Венесуэлы могут столкнуться наша корреспонденция, все еще актуально
6 сентября 2025, 18:50 3826
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго
00:28 1940
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
Россия призвала и иракцев, чтобы победить Украину
6 сентября 2025, 23:00 5167
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах
6 сентября 2025, 19:42 7927
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу
Похищение «Моссада», которое потрясло всю Европу громкая история; все еще актуально
6 сентября 2025, 13:38 10891

