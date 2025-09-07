Германия перебрасывает технику в Литву

Германия направила более тысячи единиц военной техники в Литву для участия в масштабных учениях Quadriga-2025, в ходе которых будет отработана защита Балтийского региона в условиях военного конфликта. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя вооруженных сил ФРГ.

По его данным, боевые машины, бронированные ремонтно-эвакуационные автомобили, медицинские грузовики и другая техника вместе с сопровождающим персоналом были доставлены из Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды колонна отправилась в Пабраде и на другие военные базы страны, уточняет агентство.

Учения Quadriga-2025 проходят в несколько этапов с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и в акватории Балтийского моря. В маневрах задействованы свыше 8 тысяч военнослужащих из 14 стран, около 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тысячи единиц техники. В программу учений также включена операция Grand Eagle («Большой орел»), направленная на отработку переброски войск и техники по суше, морю и воздуху в Литву.

Генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер отметил, что некоторые этапы Quadriga-2025 пересекутся с учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной задачей этих маневров станет отработка применения группировок войск для обеспечения безопасности союзного государства. Военнослужащие России и Беларуси планируют отработать отражение воздушных ударов, борьбу с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия и подвижного ракетного комплекса с гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник».