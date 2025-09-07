USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

«Человек без выключателя»: Вэнс о своей работе с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал президента Дональда Трампа как энергичного человека без «выключателя», при этом подчеркнув, что сосредоточен на своей нынешней работе и пока не планирует участвовать в выборах 2028 года.

В интервью телеканалу Fox News Вэнс рассказал о своем опыте работы с Трампом, отметив, что столкнулся с рядом неожиданных ситуаций.

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит в 00:30 или в два часа ночи, а потом — в шесть утра по совершенно другой теме. Это как: «Господин президент, вы спали прошлой ночью?» — отметил Вэнс.

Отвечая на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2028 года, вице-президент заявил, что сейчас намерен сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей. По его словам, ему «не нравится думать» о предстоящих выборах, поэтому он предпочитает сосредоточиться на настоящем.

«Если у нас все получится в 2025 и 2026, тогда можно будет говорить о политике 2027 года... Американцы устали от тех, кто готов баллотироваться, пробыв на нынешнем посту всего семь месяцев», — пояснил Вэнс.

По его словам, Трамп умеет вдохновлять команду на выполнение задач и при достаточном уровне доверия готов поручать важные проекты другим.

В августе Вэнс сообщил, что решение о возможном участии в выборах 2028 года примет позже, если появится такая возможность, а пока сосредоточен на текущих обязанностях. Ранее в интервью телеканалу NBC он отмечал, что приоритетом для американских властей являются не выборы 2028 года, а предстоящие промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году.

Примечательно, что ранее в интервью USA Today вице-президент заявил о готовности занять пост президента, если с Трампом случится «трагедия».

