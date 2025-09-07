В Америке разбился вертолет: все на борту погибли

Вертолет Robinson R66 разбился недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота), в результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, после падения вертолет загорелся. Экстренные службы обнаружили воздушное судно в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 по бакинскому). Все находившиеся на борту погибли, однако власти пока не знают точное количество людей в пятиместном Robinson R66.

Причины происшествия пока не раскрываются, расследование будет проводиться при участии Национального совета по безопасности на транспорте США.