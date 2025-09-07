Ультиматум Америки ХАМАС

USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
10:59 843

Соединенные Штаты предупредили ХАМАС, что если удерживаемые заложники в секторе Газа пострадают, лидеры организации за границей будут ликвидированы Израилем. Об этом пишет Israel Hayom.

По данным издания, в секторе Газа остаются живыми 8–10 израильских заложников. Вашингтон дал понять, что не станет препятствовать действиям Израиля, подчеркнув: единственный путь к прекращению войны — соглашение о ее завершении и освобождении всех пленников.

Кроме того, США потребовали предоставить актуальные сведения о состоянии заложников, а также гарантировать доставку продовольствия и медикаментов. ХАМАС пока не ответил на эти условия.

Ранее The Times of Israel сообщало, что США, Катар и Египет готовят план прекращения огня в Газе, включающий освобождение заложников и создание новой администрации вместо ХАМАС. Израиль заявил о готовности отказаться от наступления на город Газа ради «реального соглашения», но конкретных предложений пока нет. ХАМАС в ответ подчеркнул, что примет лишь условия, предполагающие вывод войск и свободный доступ гуманитарной помощи.

12:26 28
11:57 744
11:41 720
11:02 1003
10:59 844
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 3598
09:48 1326
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 6444
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 2236
00:48 5325
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 7493

