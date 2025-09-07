USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций

Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций уже на следующей неделе, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники.

По данным канала, турецкая делегация под руководством Сердара Кылыча, спецпредставителя по нормализации отношений с армянской стороной, прибудет в Армению через пограничный пункт «Алиджан».

«Эта первая в истории встреча на уровне делегаций может включать в себя принятие ряда решений по нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией и реализацию уже принятых решений», – подчеркивает NTV.

Телеканал также напоминает, что в ходе пяти отдельных встреч на разных уровнях были согласованы возобновление грузовых авиаперевозок и проведение технических и инфраструктурных работ для открытия границ. Помимо упрощения визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов достигнута договоренность о начале пересечения турецко-армянской границы гражданами третьих стран, хотя это решение пока не реализовано.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 30
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 744
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 723
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1005
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 846
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 3598
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 1327
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 6445
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 2236
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 5326
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 7494
