Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций

Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций уже на следующей неделе, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники.

По данным канала, турецкая делегация под руководством Сердара Кылыча, спецпредставителя по нормализации отношений с армянской стороной, прибудет в Армению через пограничный пункт «Алиджан».

«Эта первая в истории встреча на уровне делегаций может включать в себя принятие ряда решений по нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией и реализацию уже принятых решений», – подчеркивает NTV.

Телеканал также напоминает, что в ходе пяти отдельных встреч на разных уровнях были согласованы возобновление грузовых авиаперевозок и проведение технических и инфраструктурных работ для открытия границ. Помимо упрощения визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов достигнута договоренность о начале пересечения турецко-армянской границы гражданами третьих стран, хотя это решение пока не реализовано.