Премьер Японии уходит в отставку ради спасения своей партии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно информации, Исиба пошел на данный шаг, чтобы предотвратить раскол в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет. В понедельник планировалось подведение итогов опроса среди действующих депутатов ЛДП и представителей региональных партийных организаций по вопросу о досрочных выборах председателя партии. После неудачи на июльских парламентских выборах многие внутри партии выступали за отставку Исибы.