Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Аракчи доволен: Иран и МАГАТЭ близки к новому формату

Встреча иранской делегации и представителей МАГАТЭ в Вене прошла хорошо, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, которого цитирует агентство Mehr.

Он указал, что стороны «приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества».

Ранее Аракчи отметил, что МАГАТЭ и Иран ведут переговоры о будущем сотрудничестве, и в агентстве согласны с необходимостью создания новой системы для этого. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее призвал Тегеран разрешить инспекции ядерных объектов, добавив, что в ближайшие дни планируется очередная встреча с Ираном.

Сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. 22 июня США нанесли удары по Фордо, Исфахану и Натанзу. Позже президент США Дональд Трамп объявил перемирие, которое поддержали Иран и Израиль.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
