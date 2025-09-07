Аракчи доволен: Иран и МАГАТЭ близки к новому формату

Встреча иранской делегации и представителей МАГАТЭ в Вене прошла хорошо, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, которого цитирует агентство Mehr.

Он указал, что стороны «приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества».

Ранее Аракчи отметил, что МАГАТЭ и Иран ведут переговоры о будущем сотрудничестве, и в агентстве согласны с необходимостью создания новой системы для этого. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее призвал Тегеран разрешить инспекции ядерных объектов, добавив, что в ближайшие дни планируется очередная встреча с Ираном.

Сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. 22 июня США нанесли удары по Фордо, Исфахану и Натанзу. Позже президент США Дональд Трамп объявил перемирие, которое поддержали Иран и Израиль.