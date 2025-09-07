Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»

Новые удары России по украинским городам являются «сознательным преступлением» властей РФ и попыткой затянуть войну. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

Президент Украины напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров, имея в виду многочисленные обещания президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, если она не продемонстрирует готовности заключить договор об окончании войны. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны, ведь каждая дополнительная система «спасает гражданских от этих подлых ударов». «Мир может заставить (РФ) перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает», - подчеркнул он.

Президент Украины также сообщил, что «по предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей публикации на странице в соцсети Х заявил, что «впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира».