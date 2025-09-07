USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»

Новые удары России по украинским городам являются «сознательным преступлением» властей РФ и попыткой затянуть войну. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны», - написал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров, имея в виду многочисленные обещания президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, если она не продемонстрирует готовности заключить договор об окончании войны. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны, ведь каждая дополнительная система «спасает гражданских от этих подлых ударов». «Мир может заставить (РФ) перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает», - подчеркнул он.

Президент Украины также сообщил, что «по предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей публикации на странице в соцсети Х заявил, что «впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира».

Сибига призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, а также прекратить закупать у России энергоресурсы. Кроме того, глава МИД Украины призвал ввести новые жесткие санкции в адрес РФ и принять меры по усилению Украины. Он считает, что «ожидание не принесет результатов».

Этой ночью РФ нанесла рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов. Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 35
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 753
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 728
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1007
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 849
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 3605
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 1327
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 6449
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 2237
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 5326
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 7495
