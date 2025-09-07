USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Повреждения кабелей в Красном море угрожают работе Microsoft

11:47 345

Пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с перебоями в работе сервиса из-за повреждения нескольких международных подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте корпорации Microsoft.

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — говорится в сообщении компании.

Трафик был перенаправлен по резервным маршрутам, однако Microsoft предупредила, что на восстановление кабелей потребуется время. В корпорации не уточнили причины возникновения повреждений.

Красное море является ключевым телекоммуникационным маршрутом, связывающим Европу с Африкой и Азией, отмечает Bloomberg. По данным издания, восстановление подводных кабелей в этом регионе может осложниться из-за частых нападений йеменских хуситов на суда в акватории.

В марте 2024 года гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited сообщил о повреждении четырех подводных кабелей в Красном море — Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затронуло около 25% мирового интернет-трафика.

В конце февраля 2024 года израильское издание Globes сообщило, что хуситы повредили четыре кабеля в Красном море между Джиддой (Саудовская Аравия) и Джибути (Восточная Африка), что вызвало серьезные сбои в интернет-связи между Европой и Азией. По данным издания, наибольший ущерб понесли пользователи стран Персидского залива и Индии.

Эксперты Международного комитета по защите кабелей (ICPC), основанного в 1958 году для защиты международных подводных линий связи от техногенных и природных угроз, выразили сомнения, что повреждения кабелей стали следствием диверсии хуситов. Генеральный менеджер ICPC Райан Уопшалл предположил, что причиной могло стать судно Rubymar, которое во время обстрела повстанцами бросило якорь и случайно повредило близлежащие кабели.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 38
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 754
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 729
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1010
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 849
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 3605
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 1329
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 6450
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 2238
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 5327
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 7497

ЭТО ВАЖНО

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 38
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 754
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 729
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1010
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 849
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37 3605
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 1329
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36 6450
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46 2238
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 5327
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18 7497
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться