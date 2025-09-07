Повреждения кабелей в Красном море угрожают работе Microsoft

Пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с перебоями в работе сервиса из-за повреждения нескольких международных подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте корпорации Microsoft.

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — говорится в сообщении компании.

Трафик был перенаправлен по резервным маршрутам, однако Microsoft предупредила, что на восстановление кабелей потребуется время. В корпорации не уточнили причины возникновения повреждений.

Красное море является ключевым телекоммуникационным маршрутом, связывающим Европу с Африкой и Азией, отмечает Bloomberg. По данным издания, восстановление подводных кабелей в этом регионе может осложниться из-за частых нападений йеменских хуситов на суда в акватории.

В марте 2024 года гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited сообщил о повреждении четырех подводных кабелей в Красном море — Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затронуло около 25% мирового интернет-трафика.

В конце февраля 2024 года израильское издание Globes сообщило, что хуситы повредили четыре кабеля в Красном море между Джиддой (Саудовская Аравия) и Джибути (Восточная Африка), что вызвало серьезные сбои в интернет-связи между Европой и Азией. По данным издания, наибольший ущерб понесли пользователи стран Персидского залива и Индии.

Эксперты Международного комитета по защите кабелей (ICPC), основанного в 1958 году для защиты международных подводных линий связи от техногенных и природных угроз, выразили сомнения, что повреждения кабелей стали следствием диверсии хуситов. Генеральный менеджер ICPC Райан Уопшалл предположил, что причиной могло стать судно Rubymar, которое во время обстрела повстанцами бросило якорь и случайно повредило близлежащие кабели.