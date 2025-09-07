Военпром НАТО рискует уступить альянсу Москва - Пекин - Пхеньян

Россия, Китай и КНДР ведут переговоры о создании нового стратегического альянса, который может стать серьезной угрозой для НАТО, сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Создание такого союза представляет опасность и для военной промышленности Североатлантического альянса. В связи с этим методы давления НАТО на Москву, Пекин и Пхеньян постепенно устаревают и теряют эффективность. «Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — отмечается в публикации.

Согласно статье, поддержка Китая и Северной Кореи помогает России продолжать военные действия в Украине и сохранять боеспособность на четвертом году войны с Киевом. В случае регионального конфликта участники нового альянса смогут оперативно оказать друг другу военную помощь, что усилит угрозу для НАТО и США, подчеркивается в материале.

В свете укрепления военного и политического сотрудничества между Россией и Китаем власти США могут рассмотреть возможность создания нового альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Японии и Южной Кореи.