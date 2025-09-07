USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Военпром НАТО рискует уступить альянсу Москва - Пекин - Пхеньян

12:00 280

Россия, Китай и КНДР ведут переговоры о создании нового стратегического альянса, который может стать серьезной угрозой для НАТО, сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Создание такого союза представляет опасность и для военной промышленности Североатлантического альянса. В связи с этим методы давления НАТО на Москву, Пекин и Пхеньян постепенно устаревают и теряют эффективность. «Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — отмечается в публикации.

Согласно статье, поддержка Китая и Северной Кореи помогает России продолжать военные действия в Украине и сохранять боеспособность на четвертом году войны с Киевом. В случае регионального конфликта участники нового альянса смогут оперативно оказать друг другу военную помощь, что усилит угрозу для НАТО и США, подчеркивается в материале.

В свете укрепления военного и политического сотрудничества между Россией и Китаем власти США могут рассмотреть возможность создания нового альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Японии и Южной Кореи.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 40
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 757
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 730
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1010
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 849
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
10:37 3605
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48 1330
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
00:36 6451
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
04:46 2238
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48 5328
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя
00:18 7497

