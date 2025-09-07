USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Трамп пообещал дожать наркотеррористов в Карибском море

США намерены продолжить военную операцию в Карибском море, которую президент Дональд Трамп ранее назвал шагом по защите страны от наркокартелей, признанных в Соединенных Штатах террористическими организациями. Об этом говорится в письме, опубликованном в соцсети Х журналисткой CNN Алаиной Трин.

Документ направлен от имени Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и исполняющему обязанности председателя Сената Чаку Грассли.

В письме президент указал, что 2 сентября 2025 года американские военные нанесли удар по судну, находившемуся за пределами территориальных вод и связанному с террористической группировкой и наркоторговлей.

«Вооруженные силы Соединенных Штатов по-прежнему готовы к проведению дальнейших военных операций», – отметил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении десятилетий деятельность наркокартелей наносит ущерб американскому обществу, ежегодно унося жизни десятков тысяч граждан. Он добавил, что США обязаны реагировать на подобную угрозу, при этом сроки и масштаб кампании пока не определены. Операция, по его словам, осуществляется в рамках президентских полномочий и роли верховного главнокомандующего.

Об уничтожении корабля, принадлежавшего Венесуэле, ВМС США сообщили 2 сентября. В тот же день Трамп заявил, что судно перевозило крупную партию наркотиков, добавив, что «есть и другие». Позднее в соцсети Х госсекретарь Марко Рубио уточнил, что удар был нанесен в южной части Карибского моря, а само судно использовалось «наркотеррористическим» картелем.

Агентство Reuters 5 сентября со ссылкой на источники сообщило, что США перебросят десять истребителей F-35 на военный аэродром в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей. Таким образом, будет усилено и без того значительное военное присутствие Вашингтона в южной части Карибского региона.

