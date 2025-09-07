USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Азербайджан и Грузия нарастили торговлю почти на треть

12:25

Объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией за первые семь месяцев этого года составил почти $465 млн, что на 28,4% больше прошлогодних показателей, приводит данные Государственный таможенный комитет Азербайджана.

С января по июль экспорт азербайджанских товаров в Грузию достиг $382 млн, увеличившись на $75 млн по сравнению с тем же периодом 2024 года. Импорт из Грузии в Азербайджан за этот же период составил $82,6 млн, что на $27,3 млн больше, чем годом ранее.

Торговля с этой страной составляет 1,61% от общего товарооборота Азербайджана.

Отметим, что Грузия занимает 10-е место среди стран с крупнейшими объемами торговых операций с АР.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ снова атаковали нефтепровод «Дружба» и НПЗ в Краснодаре обновлено 10:37
10:37
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
Новые детали спецоперации Израиля в Йемене
09:48
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность
00:36
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины
В Лондоне арестовывают сторонников Палестины объектив haqqin.az
04:46
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
Разведка Украины: Кремль готовит новую мобилизацию и масштабное перевооружение армии
00:48
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий
00:18

