Азербайджан и Грузия нарастили торговлю почти на треть

Объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией за первые семь месяцев этого года составил почти $465 млн, что на 28,4% больше прошлогодних показателей, приводит данные Государственный таможенный комитет Азербайджана.

С января по июль экспорт азербайджанских товаров в Грузию достиг $382 млн, увеличившись на $75 млн по сравнению с тем же периодом 2024 года. Импорт из Грузии в Азербайджан за этот же период составил $82,6 млн, что на $27,3 млн больше, чем годом ранее.

Торговля с этой страной составляет 1,61% от общего товарооборота Азербайджана.

Отметим, что Грузия занимает 10-е место среди стран с крупнейшими объемами торговых операций с АР.