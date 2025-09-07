USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти

12:26 822

Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, ОАЭ, Россия и Саудовская Аравия) предварительно договорились нарастить нефтедобычу в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение представителей альянса.

Решение станет началом поэтапного возвращения к 1,66 млн баррелей в день вместо сокращений, которые должны были действовать до конца 2026 года.

Как заявило издание, главные члены альянса ожидают одобрить увеличение. Онлайн-переговоры ОПЕК+ по параметрам добычи нефти в октябре запланированы на сегодня, 7 сентября, в 16:30 по Баку.

ОПЕК+ шокировала рынки, когда неожиданно возобновила 2,2 млн баррелей добычи в год раньше, чем планировалось, пытаясь вернуть контроль над рынком. Цены на нефть в этом году уже упали на 12% из-за роста предложения, но рынок в целом оказался устойчивым к новой стратегии альянса.

Ранее в Саудовской Аравии, которая является лидером ОПЕК+, официально проинформировали союзников и представителей отрасли о том, что не желают поддерживать баланс на рынке, сокращая свои поставки.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1965
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 268
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 526
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 633
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9134
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8682
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4577
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 823
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2510
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1494
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

