ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти

Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, ОАЭ, Россия и Саудовская Аравия) предварительно договорились нарастить нефтедобычу в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение представителей альянса.

Решение станет началом поэтапного возвращения к 1,66 млн баррелей в день вместо сокращений, которые должны были действовать до конца 2026 года.

Как заявило издание, главные члены альянса ожидают одобрить увеличение. Онлайн-переговоры ОПЕК+ по параметрам добычи нефти в октябре запланированы на сегодня, 7 сентября, в 16:30 по Баку.

ОПЕК+ шокировала рынки, когда неожиданно возобновила 2,2 млн баррелей добычи в год раньше, чем планировалось, пытаясь вернуть контроль над рынком. Цены на нефть в этом году уже упали на 12% из-за роста предложения, но рынок в целом оказался устойчивым к новой стратегии альянса.

Ранее в Саудовской Аравии, которая является лидером ОПЕК+, официально проинформировали союзников и представителей отрасли о том, что не желают поддерживать баланс на рынке, сокращая свои поставки.