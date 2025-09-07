Прогноз на завтра: ветер в Баку и грозы с дождями в регионах

Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются дожди и грозы, а также ливни и град, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в Баку и на Апшеронском полуострове 8 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 20-24° тепла, днем ожидается от 27 до 31° тепла. Прогнозируется северо-восточный ветер, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, а днем снизится до 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана погода сохранится преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных зонах возможны дожди и грозы. Местами прогнозируются кратковременные ливни и град, ночью и утром вероятен туман. Ветер будет умеренным и восточным.

Температура в ночное время опустится до 19-24° тепла, днем поднимется до 28-33° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14°, днем – 16-21° тепла.