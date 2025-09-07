USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Прогноз на завтра: ветер в Баку и грозы с дождями в регионах

12:32 722

Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются дожди и грозы, а также ливни и град, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в Баку и на Апшеронском полуострове 8 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 20-24° тепла, днем ожидается от 27 до 31° тепла. Прогнозируется северо-восточный ветер, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, а днем снизится до 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана погода сохранится преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных зонах возможны дожди и грозы. Местами прогнозируются кратковременные ливни и град, ночью и утром вероятен туман. Ветер будет умеренным и восточным.

Температура в ночное время опустится до 19-24° тепла, днем поднимется до 28-33° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14°, днем – 16-21° тепла.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1969
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 271
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 526
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 634
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9135
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8682
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4577
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 824
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2512
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1494
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

