Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Посольство России в Швеции атаковали… краской

12:41 453

Посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона, сообщили в дипломатической миссии в Telegram.

«Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также напомнили, что ранее трижды торговое представительство России в Стокгольме подвергалось аналогичным нападениям с использованием пакетов с краской.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1969
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 276
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 526
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 634
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
11:28 9135
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
6 сентября 2025, 19:42 8682
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
12:50 4577
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 824
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2513
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1495
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

