Посольство России в Швеции атаковали… краской

Посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона, сообщили в дипломатической миссии в Telegram.

«Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также напомнили, что ранее трижды торговое представительство России в Стокгольме подвергалось аналогичным нападениям с использованием пакетов с краской.