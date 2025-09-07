Власти Молдовы заблокируют счета соратницы пророссийского олигарха

Налоговая служба Молдовы готовится заблокировать счета Ирины Влах — бывшего лидера Гагаузии и главы партии «Сердце Молдовы», близкой к пророссийскому олигарху Илану Шору, который недавно попал под санкции Канады. Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан.

По его словам, 5 сентября Межведомственный наблюдательный совет принял решение о применении международных санкций Канады, «введенных против злонамеренной деятельности России и ее вмешательства в дела Республики Молдова».

«В связи с этим Налоговая служба в течение двух дней заблокирует средства и экономические ресурсы Ирины Влах», – добавил он.

В партии «Сердце Молдовы» расценили эти меры как «политическое давление». Представительница политсилы Диана Росипану заявила, что власти сначала добились включения Влах в санкционный список, а теперь используют это как повод для введения ограничений внутри страны. По ее словам, таким образом пытаются «заставить нас замолчать».

28 августа Канада ввела персональные санкции против 16 граждан Молдовы, связанных с пророссийскими партиями или имеющих отношение к Илану Шору. В списке оказались Ирина Влах, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, а также бывшие депутаты Ирина Лозован и Александр Нестеровский, скрывающиеся от правосудия. Это стало первым официальным признанием западными властями связи бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах с беглым олигархом Шором, к пророссийскому блоку которого она присоединилась в июле.

Напомним, 28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы.