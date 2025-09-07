USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Минск рассказал о «длительной» встрече Лукашенко и Путина

13:00 522

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине 2 сентября была «длительной». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, переговоры продлились несколько часов.

«Эта встреча была длительной, - сказала она в интервью телеканалу «Первый информационный». — Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи (по пекинскому времени). А, на минуточку, уже рано утром президент [Беларуси] выезжал на парад. Это самый, на мой взгляд, яркий пример, каким на протяжении всех этих пяти дней был рабочий график у нашего президента».

Эйсмонт напомнила, что в начале августа президенты провели переговоры на Валааме: «Я думаю, абсолютно все понимают, что Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть о чем поговорить».

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1974
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 281
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 527
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 637
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9136
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8682
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4582
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2515
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

ЭТО ВАЖНО

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1974
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 281
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 527
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 637
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9136
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8682
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4582
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2515
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться