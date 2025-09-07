Минск рассказал о «длительной» встрече Лукашенко и Путина

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине 2 сентября была «длительной». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
По ее словам, переговоры продлились несколько часов.
«Эта встреча была длительной, - сказала она в интервью телеканалу «Первый информационный». — Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи (по пекинскому времени). А, на минуточку, уже рано утром президент [Беларуси] выезжал на парад. Это самый, на мой взгляд, яркий пример, каким на протяжении всех этих пяти дней был рабочий график у нашего президента».
Эйсмонт напомнила, что в начале августа президенты провели переговоры на Валааме: «Я думаю, абсолютно все понимают, что Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть о чем поговорить».