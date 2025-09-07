Минск рассказал о «длительной» встрече Лукашенко и Путина

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине 2 сентября была «длительной». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, переговоры продлились несколько часов.