Мир устал: все больше людей не хотят читать плохие новости

Все больше людей в мире стремятся избегать новостей из-за информационной перегрузки и негативного тона их подачи, говорится в ежегодном исследовании Института Reuters.

Согласно опросу, 40% респондентов в почти 50 странах сознательно ограничивают потребление новостей. Это заметный рост по сравнению с 2017 годом, когда таких было 29%. В некоторых странах, таких как Великобритания и США, показатель оказался еще выше – 46% и 42% соответственно.

Главные причины — негативное влияние новостей на эмоциональное состояние, усталость от постоянных сообщений о войнах и катастрофах, а также ощущение бессилия перед происходящим. Многих раздражает и навязчивая подача информации при ее избытке.

Эксперты подтверждают, что постоянный поток новостей, особенно из телевизора и социальных сетей, может ухудшать психическое здоровье. Исследования фиксируют связь тревожного контента с ростом уровня стресса и симптомами депрессии.

В качестве решения специалисты предлагают осознанный подход к информационной нагрузке: отключить уведомления, ограничить время на потребление новостей и выбирать проверенные источники. Умеренное сокращение информационного потока способствует эмоциональному комфорту, однако полный отказ от новостей, по их мнению, может ослабить гражданскую вовлеченность и усилить социальную отстраненность.