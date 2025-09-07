USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Мир устал: все больше людей не хотят читать плохие новости

13:08 467

Все больше людей в мире стремятся избегать новостей из-за информационной перегрузки и негативного тона их подачи, говорится в ежегодном исследовании Института Reuters.

Согласно опросу, 40% респондентов в почти 50 странах сознательно ограничивают потребление новостей. Это заметный рост по сравнению с 2017 годом, когда таких было 29%. В некоторых странах, таких как Великобритания и США, показатель оказался еще выше – 46% и 42% соответственно.

Главные причины — негативное влияние новостей на эмоциональное состояние, усталость от постоянных сообщений о войнах и катастрофах, а также ощущение бессилия перед происходящим. Многих раздражает и навязчивая подача информации при ее избытке.

Эксперты подтверждают, что постоянный поток новостей, особенно из телевизора и социальных сетей, может ухудшать психическое здоровье. Исследования фиксируют связь тревожного контента с ростом уровня стресса и симптомами депрессии.

В качестве решения специалисты предлагают осознанный подход к информационной нагрузке: отключить уведомления, ограничить время на потребление новостей и выбирать проверенные источники. Умеренное сокращение информационного потока способствует эмоциональному комфорту, однако полный отказ от новостей, по их мнению, может ослабить гражданскую вовлеченность и усилить социальную отстраненность.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1975
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 281
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 530
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 638
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9139
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8683
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4582
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2516
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

ЭТО ВАЖНО

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1975
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 281
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 530
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 638
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9139
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8683
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4582
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2516
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться