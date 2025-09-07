USD 1.7000
Кремль рассказал о любимых сериалах Путина

13:13 992

Президент России Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, особенно документальные, которые нередко смотрит в дороге. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, да, он очень любит исторические фильмы, больше всего – документальные», – ответил Песков на вопрос о том, смотрит ли Путин новинки кино.

По словам пресс-секретаря, президент иногда использует время перелетов и переездов для просмотра фильмов и сериалов.

При этом Песков отметил, что речь в основном идет о российских картинах, так как «сейчас много интересного и профессионально сделанного российского документального кино».

Он добавил, что Путин сам выбирает, что смотреть: «До него доходит информация, у него есть друзья, семья, коллеги по работе, которые что-то советуют». Однако пресс-секретарь подчеркнул, что у президента получается смотреть кино «нечасто».

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1975
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 283
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 532
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 640
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9141
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8684
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4584
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2517
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

