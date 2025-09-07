Кремль рассказал о любимых сериалах Путина

Президент России Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, особенно документальные, которые нередко смотрит в дороге. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, да, он очень любит исторические фильмы, больше всего – документальные», – ответил Песков на вопрос о том, смотрит ли Путин новинки кино.

По словам пресс-секретаря, президент иногда использует время перелетов и переездов для просмотра фильмов и сериалов.

При этом Песков отметил, что речь в основном идет о российских картинах, так как «сейчас много интересного и профессионально сделанного российского документального кино».

Он добавил, что Путин сам выбирает, что смотреть: «До него доходит информация, у него есть друзья, семья, коллеги по работе, которые что-то советуют». Однако пресс-секретарь подчеркнул, что у президента получается смотреть кино «нечасто».