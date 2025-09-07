Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем

Спустя почти три месяца после 12-дневной войны с Израилем в Иране сохраняется атмосфера паники и тревоги из-за опасений нового обострения, сообщает The New York Times в эксклюзивном репортаже из Тегерана.

Издание отмечает, что общество охвачено страхом возможного возобновления боевых действий и разочарованием в способности руководства обеспечить безопасность. Жители признают, что оборона Ирана была серьезно подорвана, а последствия войны ощутимы в повседневной жизни. Многие жалуются на постоянное чувство уязвимости, снижение доверия к силовым структурам и убеждены, что именно население расплачивается за внешнеполитические амбиции властей. В Тегеране заметны разрушенные здания, траурные плакаты и портреты погибших военных и ученых, а в соцсетях звучат призывы к пересмотру курса страны.

Экономический кризис, санкции и новые атаки на инфраструктуру усиливают внутреннее напряжение. Жизнь в Тегеране возвращается к привычному ритму: открываются рестораны и кафе, молодежь продолжает собираться в общественных местах, но за этим спокойствием скрывается сохраняющийся страх. Его усугубляет почти полное разрушение иранской системы ПВО во время конфликта, что оставляет небо страны открытым для новых ударов. На фоне растущей тревоги с июня в Иране казнили несколько человек, обвиненных в шпионаже и связях с Израилем.