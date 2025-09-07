USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем

13:29 641

Спустя почти три месяца после 12-дневной войны с Израилем в Иране сохраняется атмосфера паники и тревоги из-за опасений нового обострения, сообщает The New York Times в эксклюзивном репортаже из Тегерана.

Издание отмечает, что общество охвачено страхом возможного возобновления боевых действий и разочарованием в способности руководства обеспечить безопасность. Жители признают, что оборона Ирана была серьезно подорвана, а последствия войны ощутимы в повседневной жизни. Многие жалуются на постоянное чувство уязвимости, снижение доверия к силовым структурам и убеждены, что именно население расплачивается за внешнеполитические амбиции властей. В Тегеране заметны разрушенные здания, траурные плакаты и портреты погибших военных и ученых, а в соцсетях звучат призывы к пересмотру курса страны.

Экономический кризис, санкции и новые атаки на инфраструктуру усиливают внутреннее напряжение. Жизнь в Тегеране возвращается к привычному ритму: открываются рестораны и кафе, молодежь продолжает собираться в общественных местах, но за этим спокойствием скрывается сохраняющийся страх. Его усугубляет почти полное разрушение иранской системы ПВО во время конфликта, что оставляет небо страны открытым для новых ударов. На фоне растущей тревоги с июня в Иране казнили несколько человек, обвиненных в шпионаже и связях с Израилем.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1975
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 284
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 532
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 642
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9143
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8684
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4586
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2517
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

ЭТО ВАЖНО

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1975
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 284
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 532
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 642
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9143
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8684
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4586
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 826
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2517
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1496
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться