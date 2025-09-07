USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях

13:41 535

За последнюю неделю подразделения Вооруженных сил Украины отразили около 350 атак россиян на Покровском, Добропольском и Северском направлениях, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что на этих направлениях россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать оборону, однако Силы обороны сдерживают наступление.

«Потеряв в августе на покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на добропольском направлении», - заявил главком ВСУ.

«Работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных…» - отметил Сырский.

Он также отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия именно на Покровском направлении, создав самую большую наступательную группировку.

«…Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации», - добавил главнокомандующий.

Накануне 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что Россия перебросила под Покровск опытные подразделения морской пехоты для «решающего прорыва» на Донбассе. Ключевой целью РФ является захват агломерации Покровск - Краматорск - Славянск.

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1977
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 286
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 536
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 643
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9144
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8684
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4586
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 827
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2520
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1498
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290

ЭТО ВАЖНО

Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
Дипломатический прорыв: Анкара и Ереван впервые проведут переговоры на уровне делегаций
11:02 1977
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 286
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях
13:41 536
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 643
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина
Россия «бьет рекорд»: более 800 дронов и 13 ракет атаковали Украину, есть жертвы, горит здание Кабмина фото; обновлено 11:28
11:28 9144
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями
Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 8684
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре
ВСУ заявили об ударе по «Дружбе» и НПЗ в Краснодаре обновлено 12:50
12:50 4586
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
12:26 827
Мечта Кадырова
Мечта Кадырова
11:57 2520
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
Зеленский после масштабной атаки России: «Сознательное преступление»
11:41 1498
Ультиматум Америки ХАМАС
Ультиматум Америки ХАМАС
10:59 1290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться