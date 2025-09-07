Битва за Донбасс: главком ВСУ заявил об освобожденных территориях

Главком отметил, что на этих направлениях россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать оборону, однако Силы обороны сдерживают наступление.

За последнюю неделю подразделения Вооруженных сил Украины отразили около 350 атак россиян на Покровском, Добропольском и Северском направлениях, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Потеряв в августе на покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на добропольском направлении», - заявил главком ВСУ.

«Работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных…» - отметил Сырский.

Он также отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия именно на Покровском направлении, создав самую большую наступательную группировку.

«…Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации», - добавил главнокомандующий.

Накануне 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что Россия перебросила под Покровск опытные подразделения морской пехоты для «решающего прорыва» на Донбассе. Ключевой целью РФ является захват агломерации Покровск - Краматорск - Славянск.