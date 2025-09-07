Семья Кеннеди-младшего назвала его «угрозой» здоровью американцев и призвала уйти в отставку

Члены семьи Роберта Кеннеди-младшего призывают его уйти в отставку с поста министра здравоохранения после спорных слушаний в Конгрессе на прошлой неделе. Об этом пишут американские СМИ.

Согласно сообщению, в четверг демократы и республиканцы в Сенате США обрушились на Кеннеди-младшего с критикой за то, что тот выразил недоверие к современной медицине и поставил под сомнение безопасность вакцинации. Кеннеди в ходе трехчасовых слушаний в Сенате выступил в защиту своих недавних попыток отменить рекомендации по вакцинации от COVID-19 и уволить высокопоставленных чиновников Центров по контролю и профилактике заболеваний.

После этого бывший конгрессмен Джо Кеннеди, племянник Кеннеди-младшего, в соцсети X написал: «Роберт Кеннеди-младший — угроза здоровью и благополучию каждого американца. Он должен уйти в отставку».

Такого же мнения придерживается и сестра Кеннеди-младшего. Кэрри Кеннеди в соцсети X написала: «Решения в области медицины должны принимать опытные и лицензированные профессионалы, а не введенные в заблуждение и некомпетентные руководители. Довольно. Министр Кеннеди должен уйти в отставку».

Прошлой осенью антипрививочник Роберт Кеннеди-младший обещал не бороться с вакцинацией, но на деле получилось наоборот. О том, что вакцинация должна стать более доступной, заявили более 70% американцев. Это показал опрос, проведенный телеканалом CBS и компанией YouGov. 55% жителей США не устраивает, как действующий глава Минздрава выполняет свою работу. Издание Hill со ссылкой на письмо, отправленное самому министру и членам Конгресса США, сообщает, что отставки Кеннеди-младшего требуют свыше тысячи бывших и действующих сотрудников американского Минздрава США (HHS).

Роберт Кеннеди-младший возглавил американское здравоохранение после того, как в его мозге нашли мертвого червя. О проблемах со здоровьем политик знал с весны прошлого года. Тогда стало известно о его жалобах на плохую память и затуманенность сознания. Врачи изучили снимки, увидели на них пятна и сначала решили, что это опухоль, но потом выяснилось, что это червь, который проник в мозг, частично его съел и после этого умер. По мнению нейрохирургов, вероятно, речь шла о личинке свиного цепня.

Кеннеди не в первый раз становится объектом гнева своей семьи. Некоторые из его родственников возражали против его участия в президентской гонке в ходе последней кампании, в то время как другие призывали сенаторов отклонить его кандидатуру на пост министра здравоохранения при президенте Трампе, учитывая его антипрививочные взгляды.