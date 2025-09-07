Российские войска в Украине столкнулись с «неконтролируемой эпидемией» ВИЧ, которая возникла из-за того, что в армию начали призывать мужчин с ВИЧ без соблюдения необходимых мер предосторожности, пишет американский обозреватель Пол Гобл.

По его словам, военные регламенты России запрещают призыв мужчин с ВИЧ, но этот запрет игнорируется в рамках мобилизационных усилий, особенно после решения призывать заключенных, среди которых уровень ВИЧ значительно выше, чем среди гражданского населения.

«Основной причиной распространения болезни среди военнослужащих становятся не контакты с проститутками, а заражения внутри армии, в частности из-за нехватки медикаментов и одноразовых шприцев в военных госпиталях», – пишет Гобл.

В то время как Всемирная организация здравоохранения заявляет, что современные медицинские достижения позволяют предотвратить превращение ВИЧ в эпидемию СПИДа, российская армия и общество, на фоне возвращения ветеранов, рискуют столкнуться с новым всплеском этой смертельной болезни, отмечает обозреватель.

Аналитик также указывает, что проблема настолько серьезна, что некоторые предлагают выделить всех зараженных ВИЧ военнослужащих в отдельные подразделения и использовать их на передовой – чтобы заразить украинских военных и одновременно снизить риск передачи вируса среди россиян за счет гибели инфицированных.

Официальные представители России, скорее всего, будут отрицать эти факты, поскольку Москва не ведет и не публикует статистику по ВИЧ среди военных. Однако, по мнению медицинских экспертов и правозащитников, худшее еще впереди, подытожил американский обозреватель.

Ранее сообщалось, что командование российской армии на фоне эпидемии гепатита и ВИЧ решило сформировать отдельные подразделения из зараженных военных, которые планируется отправлять на штурм украинских позиций.