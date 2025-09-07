USD 1.7000
Моя мать горит в аду

о вечном
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
13:57 354

Эта фотография появилась в американских газетах в августе 1948 года. На самодельной табличке, прибитой к деревянной стене дома, было написано: «Продаются 4 ребёнка». Под ней, на крыльце, сидели малыши, а за ними стояла молодая женщина, прикрывая лицо рукой. Её звали Люсиль Чаллифукс, ей было 24 года, она была беременна пятым ребёнком и в отчаянии выставила своих детей на продажу.

Отец семейства, 40-летний водитель по имени Рей, долгое время не мог найти работу. Денег не было, дети недоедали, а за неуплату семью выселили из съёмного жилья. Люсиль не знала, куда идти и как выжить. И в этой безысходности она решила продать детей. Возможно, верила, что так им будет лучше.

Дети на снимке выглядят поразительно спокойно, но это естественно, ведь они не понимают, что происходит. Газеты указали их имена и возраст: Лана — 6 лет, Райя — 5, Мильтон — 4 и Сью-Эллен — 2 года.

Вначале многие подумали, что фото постановочное — уж слишком жестоким казалось послание. Но это была реальность послевоенной Америки - бедной, уставшей и равнодушной. Никто не обвинил Люсиль, никто не вмешался. Закон не запрещал продажу собственных детей, и государство осталось в стороне, несмотря на то, что фотография была опубликована в прессе по всей стране — от Чикаго до Нью-Йорка, от Айовы до Техаса.

Эта фотография появилась в американских газетах в августе 1948 года. На самодельной табличке, прибитой к деревянной стене дома, было написано: «Продаются 4 ребёнка»

А вскоре Люсиль родила пятого ребёнка — и его тоже передали в чужие руки.

Судьба ее детей оставалась неизвестной десятилетиями. И только в 2013 году в New York Times вышел материал с рассказом об их дальнейшей жизни, проиллюстрированный новой фотографией - две пожилые женщины сидят рядом и смотрят в камеру. Одна подключена к кислородному аппарату, вторая, улыбаясь, держит руку на плече сестры. Первая – это Сью-Эллен, рядом — Райя. В 1948 году им было соответственно два и пять лет. В 2013-м — 67 и 70. Это была их первая встреча за 63 года. И последняя. Потом, что спустя несколько дней после фотосъёмки Сью-Эллен скончалась от тяжёлой болезни.

Райя долгие годы пыталась найти своих братьев и сестёр. Она вспоминала, что после публикации фото «на продажу» прошло около полутора лет, прежде чем детей разобрали по чужим домам. В 1950 году её и младшего брата Мильтона передали в новую семью. Мильтон плакал, не желая расставаться с матерью.

Жизнь брата и сестры в новом доме оказалась полной страха и жестокости. Райю заставляли работать, ограничивали в передвижениях, лишали свободы. В подростковом возрасте она подверглась сексуальному насилию, после которого стала матерью. В 17 лет она сбежала из приемной семьи. «Я ушла, не оглядываясь», — рассказывала она журналистам.

Судьба Мильтона сложилась не легче. Его попытки сопротивляться новому "порядку" привели к тому, что мальчика сдали в полицию. На суде ему поставили психиатрический диагноз и отправили в специализированное учреждение, где он провёл своё детство и вышел оттуда только в 20 лет.

Лану и Сью-Эллен найти долго не удавалось. Воссоединение с младшей сестрой стало возможным только в 2013 году, благодаря социальным сетям, где вновь опубликовали ту самую фотографию

Райя и Мильтон не потеряли связь. На момент публикации статьи Мильтон жил в Тусоне, был безработным, но поддерживал отношения с сестрой. Райя лишь однажды видела свою мать — ей тогда был двадцать один год. Воспоминания об этой встрече остались горькими: Люсиль не выражала сожаления о случившемся.

Лану и Сью-Эллен найти долго не удавалось. Воссоединение с младшей сестрой стало возможным только в 2013 году, благодаря социальным сетям, где вновь опубликовали ту самую фотографию. Но старшей сестры уже не было в живых — Лана умерла от рака в 1998 году.

Сын Сью-Эллен, Тимоти, рассказывал:

«Когда я был маленьким и сердил маму, она иногда говорила: «Будешь плохо себя вести — продам, как продали меня». Я думал, она шутит. Только с возрастом понял, что это правда».

Райя вспоминала, что мать продала её и Мильтона за два доллара. По её словам, Люсиль хотела купить на эти деньги лотерейный билет.

В последние месяцы жизни Сью-Эллен не могла говорить. Она дышала с помощью аппарата и отвечала на вопросы письменно. Когда её спросили о матери, Сью-Эллен дрожащей рукой написала на листке:

«Она горит в аду».

