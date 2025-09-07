Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане

В северо-восточной Сирии обостряется ситуация вокруг лагеря Аль-Холь, в котором содержатся десятки тысяч бывших боевиков ИГИЛ и членов их семей. По данным сирийских сил безопасности, в последние недели в лагере наблюдается резкий рост активности радикальных элементов, включая попытки организации вооруженного мятежа. В ответ на нарастающую угрозу адмирал Бред Купер, командующий Центральным командованием ВС США, прибыл в регион для оценки обстановки на месте.

Как сообщается в официальных источниках, визит Купера включал встречи с представителями курдских сил безопасности, которые отвечают за охрану лагеря. В то же время американская сторона не подтвердила факт переговоров с лидером «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди, несмотря на сообщения ряда близких к иракскому Курдистану источников, в частности агентства Rudaw, о том, что такая встреча все же состоялась. Согласно тем же данным, Купер совместно с Абди посетил территорию лагеря Аль-Холь. По информации, поступающей от подконтрольных СДС структур, с начала августа в лагере были проведены масштабные рейды против предполагаемых боевиков ИГИЛ. Только в ходе последней операции, начавшейся 5 августа, были задержаны десятки человек, а также изъято оружие и уничтожены элементы внутренней инфраструктуры, якобы используемой для планирования нападений. Силы СДС утверждают, что задержанные связаны с действующими в регионе подпольными ячейками террористической группировки. Лагерь Аль-Холь остается одним из наиболее нестабильных объектов на территории Сирии. Там, по разным данным, содержатся до 30 тысяч ассоциированных с ИГИЛ людей, включая женщин и детей. Условия содержания в лагере неоднократно становились предметом критики со стороны международных гуманитарных организаций. Аль-Холь неофициально называют рассадником радикализма — прежде всего из-за высокой концентрации идеологически мотивированных заключенных и отсутствия долгосрочной стратегии их реабилитации или репатриации.

По заявлениям представителей СДС, внутри лагеря сохраняется устойчивая сеть боевиков, продолжающих агитацию среди уязвимых групп, прежде всего подростков и женщин. Сообщается о регулярных атаках на сотрудников гуманитарных организаций, разрушении инфраструктуры и росте криминальной активности, включая убийства, угрозы и насилие. Директор лагеря Джихан Ханан в интервью газете Asharq Al-Awsat подтвердила всплеск преступности и подчеркнула, что в сложившейся обстановке основной задачей администрации лагеря остается элементарное спасение жизней. Ранее в ходе аналогичной операции, проведенной в Аль-Холе, было задержано более пятидесяти подозреваемых, а также ликвидированы отдельные террористические ячейки, предположительно готовившие нападения на сам лагерь и тюрьму Аль-Синаа (Гверан) в Хасаке. Последняя стала известна в январе 2022 года, когда во время масштабной попытки побега боевиков ИГИЛ погибло более трехсот человек. Командование США утверждает, что продолжающаяся репатриация заключенных и членов их семей оказывает позитивное влияние на общую безопасность в регионе. По словам адмирала Купера, общее число людей в лагерях Аль-Холь и Аль-Родж впервые составило меньше 30 тысяч. Представители Пентагона рассматривают возвращение иностранных граждан на родину как ключевой элемент снижения уровня радикализации и долгосрочной стабилизации региона.