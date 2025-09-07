«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия становится все более дерзкой – удар был нанесен даже по зданию Кабинета министров. Она призналась, что только что вернулась в Киев и пережила одну из самых ужасных ночей.

Российские войска в ночь на 7 сентября нанесли массированный удар по ряду регионов Украины, включая Киев, в результате чего есть жертвы и десятки раненых, сообщает РБК‑Украина.

«Гром взрывов не дал заснуть, и я снова провела ночь на полу в ванной комнате отеля – моем укрытии, когда раздаются сирены и мир снаружи разрушается», — указала дипломат.

Она подчеркнула, что именно этой ночью Россия нанесла самый массированный воздушный удар с начала агрессии — под ударом оказались Киев, Кременчуг, Кривой Рог, Одесса, Днепр, Сумы и Запорожье.

«Эта эскалация со стороны Путина – это настоящий террор. Это нападение на людей, на демократию, на наш дух... Украинцы справедливо требуют больше, чем слова. Более жесткие санкции – особенно в отношении российской нефти и газа. И больше оружия для Украины сейчас – чтобы остановить этот террор», — добавила Матернова.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, заявил, что атака со стороны России свидетельствует об эскалации конфликта, поскольку один из ударов пришелся по зданию Кабинета министров Украины.

«Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию», — написал он в соцсети X.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после атаки на здание украинского правительства заявила, что «Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий». Она призвала Европу остановить это.

Глава МИД Чехии Ян Липовский прокомментировал массированный обстрел Украины, заявив, что Россия «хочет убить как можно больше украинцев».

«Минувшей ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора», — отметил он.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что российские «антирекорды» требуют решительного ответа — новых и суровых санкций против РФ и большей поддержки Украины.

Корреспондент Би-би-си в Киеве Сара Рейнсфорд отмечает, что это — новый поворот в российских атаках по Украине, так как до этого украинские правительственные здания в столице не подвергались ударам.

«С начала полномасштабного вторжения центр Киева был очень хорошо защищен. Поэтому этот удар станет потрясением для людей. Он стал символическим — и четко демонстрирует, что утверждения Владимира Путина о готовности к миру — не более чем показные. Он не останавливается. Вместо этого российские атаки становятся все более интенсивными», — подчеркивает корреспондент.

По ее словам, въезд в район, где расположено здание Кабмина, перекрыт, вертолеты кружат над зданием правительства, сбрасывая воду на пламя. В результате над столицей поднялось огромное облако дыма от пожара.

Рейнсфорд также уточняет, что в Киеве и по всей Украине вследствие российской атаки есть погибшие и ранены: сегодня утром в жилом доме в украинской столице были убиты женщина с младенцем. Спасатели все еще ищут пострадавших.

Ночью на воскресенье российская армия выпустила по Украине 810 дронов и 13 ракет, включая баллистические. Силы ПВО сбили 747 беспилотников и четыре ракеты, но также имели место попадания, сообщает украинская сторона.