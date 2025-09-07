Торговое соглашение между США и ЕС трещит по швам

Торговое перемирие между США и Евросоюзом, заключенное в июле, оказалось под угрозой срыва на фоне растущего недовольства европейских производителей оборудования из-за повышения американских пошлин на сталь, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, менее чем через два месяца после заключения соглашения европейские производители начали жаловаться на новые бюрократические преграды, приостановили поставки в США и требуют пересмотра условий сделки. Причиной стала инициатива администрации президента США Дональда Трампа расширить 50-процентные пошлины на металлы, включив в список сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате многие европейские компании столкнулись с тарифами, значительно превышающими согласованные ранее 15%, отмечает издание.

«Хотя американские пошлины на сталь и алюминий изначально касались только самих металлов и в основном металлических деталей, таких как винты, теперь они распространяются на такие предметы, как двигатели, насосы, станки и строительное оборудование», – говорится в статье.

Президент Ассоциации машиностроительной промышленности Германии (VDMA) Бертрам Кавлат в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил, что отрасль переживает «экзистенциальный кризис». По его словам, около 30% оборудования, поставляемого из ЕС в США, попало под 50-процентные пошлины из-за содержания металла в продукции.

Недовольство соглашением растет и в Европейском парламенте, чье одобрение необходимо для вступления в силу ключевых положений сделки. Глава торгового комитета парламента, немецкий политик Бернд Ланге, отметил, что депутаты могут потребовать поправок к законопроекту, предусматривающих отмену или снижение пошлин на ряд американских товаров в рамках июльских договоренностей.

«Зачем ЕС устанавливать нулевые пошлины на американские мотоциклы, зная, что теперь европейским производителям приходится платить не только 15%, но и пошлины на сталь и алюминий?» – заявил Ланге.

После расширения пошлин на металл группа компаний Krone приостановила экспорт в США и остановила производство для этого рынка. По данным издания, компания рассматривает возможность перенаправления текущих поставок в Мексику и Канаду.