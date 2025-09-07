В Польше взрыв на военном полигоне

В Польше на территории военного полигона в варшавском районе Рембертув произошел взрыв, пострадали два человека, сообщает Polsat News.
На месте работает военная жандармерия вместе с саперами. Сообщается, что подробные обстоятельства инцидента будут предметом дальнейшего расследования.
Раненые в результате взрыва – двое гражданских, которые проникли на территорию полигона «вопреки четко обозначенным запретам».
Один из пострадавших – мужчина около 50 лет, второй в возрасте около 30 лет. У них многочисленные рваные раны, состояние обоих тяжелое.