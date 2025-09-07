USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
В Польше взрыв на военном полигоне

14:46 446

В Польше на территории военного полигона в варшавском районе Рембертув произошел взрыв, пострадали два человека, сообщает Polsat News.

На месте работает военная жандармерия вместе с саперами. Сообщается, что подробные обстоятельства инцидента будут предметом дальнейшего расследования.

Раненые в результате взрыва – двое гражданских, которые проникли на территорию полигона «вопреки четко обозначенным запретам».

Один из пострадавших – мужчина около 50 лет, второй в возрасте около 30 лет. У них многочисленные рваные раны, состояние обоих тяжелое.

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 1649
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1075
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7206
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 647
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1142
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 14:28
14:28 10484
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 3063
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8453
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3059
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 2000
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 1421

ЭТО ВАЖНО

