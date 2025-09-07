Британский адмирал: Россия проигрывает даже улитке

«Это поверхностное описание, но оно действительно важно. Если бы 24 февраля 2022 года улитка двинулась из Ростова-на-Дону на запад, то к настоящему времени она уже проползла бы всю Украину и еще половины Польши впридачу», – привел наглядное сравнение Радакин.

Он отметил, что «вот насколько тяжело России дается захват всего лишь этих четырех областей».

По его словам, российским войскам может потребоваться более четырех лет, чтобы занять последний участок в этих регионах. При этом, добавил он, в процессе захвата могут погибнуть или получить ранения еще около двух миллионов российских солдат.

«Эта война стала катастрофой для России. Путин хотел уменьшения НАТО, но НАТО увеличилось. Мы выросли с 30 до 32 стран. Путин сначала думал, что покорит Украину за считанные дни, если не недели. Это явно не так», – отметил адмирал.