USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Британский адмирал: Россия проигрывает даже улитке

15:15 573

Темпы продвижения российской армии с момента вторжения остаются крайне низкими, заявил бывший начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин в интервью Би-би-си.

«Это поверхностное описание, но оно действительно важно. Если бы 24 февраля 2022 года улитка двинулась из Ростова-на-Дону на запад, то к настоящему времени она уже проползла бы всю Украину и еще половины Польши впридачу», – привел наглядное сравнение Радакин.

Он отметил, что «вот насколько тяжело России дается захват всего лишь этих четырех областей».

По его словам, российским войскам может потребоваться более четырех лет, чтобы занять последний участок в этих регионах. При этом, добавил он, в процессе захвата могут погибнуть или получить ранения еще около двух миллионов российских солдат.

«Эта война стала катастрофой для России. Путин хотел уменьшения НАТО, но НАТО увеличилось. Мы выросли с 30 до 32 стран. Путин сначала думал, что покорит Украину за считанные дни, если не недели. Это явно не так», – отметил адмирал.

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 1655
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1077
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7206
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 650
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1144
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 14:28
14:28 10489
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 3066
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8453
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3062
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 2001
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 1423

ЭТО ВАЖНО

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 1655
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1077
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7206
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 650
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1144
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 14:28
14:28 10489
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 3066
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8453
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3062
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
Эпидемия ВИЧ захватывает российскую армию изнутри
13:59 2001
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
Паника и страх: жители Ирана опасаются новой войны с Израилем
13:29 1423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться