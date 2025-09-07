Фон дер Ляйен после удара по Киеву: «Россия без разбора убивает...»

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированную воздушную атаку армии РФ на Украину в ночь на 7 сентября.

«…Россия осуществила одну из крупнейших атак беспилотными летательными аппаратами и ракетами на Украину, нацелившись как на правительственные здания, так и на жилые дома. Кремль снова пренебрегает дипломатией, нарушает международное право и без разбора убивает людей. Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать. Мы усиливаем Вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы увеличить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», - написала фон дер Ляйен в соцсети Х в воскресенье.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время удара Россия использовала 805 дронов (ударных и имитаторов) и 13 ракет «Искандер». На данный момент известно о трех погибших и более 20 раненых.