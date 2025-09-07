USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Ватикан канонизировал «Инфлюенсера Бога»

15:51 837

Итальянского подростка Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году, причислили к лику святых на церемонии в Ватикане, которую провел Папа Римский Лев XIII, сообщает Reuters.

Итальянский подросток Карло Акутис освоил программирование, чтобы создавать веб‑сайты, распространяющие веру. Он скончался в возрасте 15 лет. По словам агентства, история Акутиса вызвала широкий отклик среди католической молодежи, и «теперь он находится на одном уровне с матерью Терезой и Франциском Ассизским».

На церемонии, прошедшей в Ватикане, собрались около 70 000 молодых верующих из десятков стран. Карло Акутис был канонизирован вместе с Пьером Джорджо Фрассати — молодым итальянцем, помогавшим бедным и умершим от полиомиелита в 1920-х годах. Папа Римский подчеркнул, что «Акутис и Фрассати стали примером святости и поддержки нуждающихся».

В мае 2024 года ныне покойный понтифик Франциск одобрил канонизацию Акутиса. При жизни он активно продвигал христианство в интернете и получил прозвище «Инфлюенсер Бога». После его смерти и сообщений о «чудесных исцелениях» Карло Акутис стал считаться покровителем интернета.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти обновлено 16:55
16:55 1381
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 852
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 11872
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 3673
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1751
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7501
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 1409
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1823
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 4613
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8698
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3864

ЭТО ВАЖНО

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти обновлено 16:55
16:55 1381
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 852
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 11872
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 3673
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1751
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7501
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 1409
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1823
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 4613
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8698
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться