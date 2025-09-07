Ватикан канонизировал «Инфлюенсера Бога»

Итальянского подростка Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году, причислили к лику святых на церемонии в Ватикане, которую провел Папа Римский Лев XIII, сообщает Reuters.

Итальянский подросток Карло Акутис освоил программирование, чтобы создавать веб‑сайты, распространяющие веру. Он скончался в возрасте 15 лет. По словам агентства, история Акутиса вызвала широкий отклик среди католической молодежи, и «теперь он находится на одном уровне с матерью Терезой и Франциском Ассизским».

На церемонии, прошедшей в Ватикане, собрались около 70 000 молодых верующих из десятков стран. Карло Акутис был канонизирован вместе с Пьером Джорджо Фрассати — молодым итальянцем, помогавшим бедным и умершим от полиомиелита в 1920-х годах. Папа Римский подчеркнул, что «Акутис и Фрассати стали примером святости и поддержки нуждающихся».

В мае 2024 года ныне покойный понтифик Франциск одобрил канонизацию Акутиса. При жизни он активно продвигал христианство в интернете и получил прозвище «Инфлюенсер Бога». После его смерти и сообщений о «чудесных исцелениях» Карло Акутис стал считаться покровителем интернета.