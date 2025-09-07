Обещали бум, а вышел застой

Замедление рынка труда в США ставит под сомнение обещания президента Дональда Трампа построить устойчивую и процветающую «экономику Трампа», пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и политиков.

Издание напоминает, что республиканец обещал, что высокие импортные пошлины, жесткая миграционная политика и другие меры создадут прочную основу для роста занятости и контроля над инфляцией. Однако последние данные Бюро трудовой статистики США свидетельствуют об обратном: в августе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 22 тысячи при ожиданиях в 75 тысяч, а уровень безработицы вырос до 4,3% – максимального значения с 2021 года.

Аналитик Inflation Insights Омер Шариф в интервью Financial Times связал сокращение найма с неопределенностью в торговой политике и общем политическом фоне, подчеркнув, что перспективы скорого разрешения ситуации остаются неясными.

После публикации статистики демократы в Конгрессе усилили критику политики Трампа, заявив, что его экономические меры приносят больше вреда, чем пользы. «Расходы продолжают расти, производство в США сокращается. Предприятия не знают, инвестировать ли или нанимать новых сотрудников», — отметила сенатор от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан, назвав происходящее «прямым результатом безрассудных пошлин президента и созданной им неопределенности».

Сенатор от Орегона Рон Уайден предложил Трампу уволить глав Минфина и Минторга – Скотта Бессента и Говарда Лютника – «прежде чем они втянут экономику в рецессию», полагая, что руководители ведомств «понятия не имеют, что делают». Издание напоминает, что месяц назад Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики Эрику Макэнтарфер, обвинив ее в фальсификации данных о занятости после публикации слабых показателей рынка труда.

Бывшая глава бюро при администрации Барака Обамы Эрика Грошен отметила, что новые данные «довольно отрезвляют», подчеркнув, что экономика США фактически не создает рабочих мест. По ее словам, средний рост числа занятых за последние три месяца составил около 29 тысяч, что для экономики такого масштаба практически равно нулю.

В то же время Трамп продолжает утверждать, что экономика находится в отличном состоянии, пишет Financial Times. 5 сентября, выступая в Овальном кабинете Белого дома, он заявил, что процентные ставки слишком высоки, а экономические данные часто корректируются, поскольку «многие факторы еще не учтены». Директор Национального экономического совета Кевин Хассет признал, что данные по безработице оказались «немного разочаровывающими», но допустил, что их могут пересмотреть в сторону повышения.

По данным RealClearPolitics, экономическую политику Трампа поддерживают 42,2% американцев, тогда как 54,1% относятся к ней негативно.