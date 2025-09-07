USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Обещали бум, а вышел застой

В США критикуют экономическую политику Трампа
16:06 639

Замедление рынка труда в США ставит под сомнение обещания президента Дональда Трампа построить устойчивую и процветающую «экономику Трампа», пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и политиков.

Издание напоминает, что республиканец обещал, что высокие импортные пошлины, жесткая миграционная политика и другие меры создадут прочную основу для роста занятости и контроля над инфляцией. Однако последние данные Бюро трудовой статистики США свидетельствуют об обратном: в августе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 22 тысячи при ожиданиях в 75 тысяч, а уровень безработицы вырос до 4,3% – максимального значения с 2021 года.

Аналитик Inflation Insights Омер Шариф в интервью Financial Times связал сокращение найма с неопределенностью в торговой политике и общем политическом фоне, подчеркнув, что перспективы скорого разрешения ситуации остаются неясными.

После публикации статистики демократы в Конгрессе усилили критику политики Трампа, заявив, что его экономические меры приносят больше вреда, чем пользы. «Расходы продолжают расти, производство в США сокращается. Предприятия не знают, инвестировать ли или нанимать новых сотрудников», — отметила сенатор от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан, назвав происходящее «прямым результатом безрассудных пошлин президента и созданной им неопределенности».

Сенатор от Орегона Рон Уайден предложил Трампу уволить глав Минфина и Минторга – Скотта Бессента и Говарда Лютника – «прежде чем они втянут экономику в рецессию», полагая, что руководители ведомств «понятия не имеют, что делают». Издание напоминает, что месяц назад Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики Эрику Макэнтарфер, обвинив ее в фальсификации данных о занятости после публикации слабых показателей рынка труда.

Бывшая глава бюро при администрации Барака Обамы Эрика Грошен отметила, что новые данные «довольно отрезвляют», подчеркнув, что экономика США фактически не создает рабочих мест. По ее словам, средний рост числа занятых за последние три месяца составил около 29 тысяч, что для экономики такого масштаба практически равно нулю.

В то же время Трамп продолжает утверждать, что экономика находится в отличном состоянии, пишет Financial Times. 5 сентября, выступая в Овальном кабинете Белого дома, он заявил, что процентные ставки слишком высоки, а экономические данные часто корректируются, поскольку «многие факторы еще не учтены». Директор Национального экономического совета Кевин Хассет признал, что данные по безработице оказались «немного разочаровывающими», но допустил, что их могут пересмотреть в сторону повышения.

По данным RealClearPolitics, экономическую политику Трампа поддерживают 42,2% американцев, тогда как 54,1% относятся к ней негативно.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти обновлено 16:55
16:55 1382
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 854
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 11875
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 3673
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1751
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7501
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 1409
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1823
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 4615
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8698
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3865

ЭТО ВАЖНО

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти обновлено 16:55
16:55 1382
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 854
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 11875
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 3673
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 1751
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7501
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05 1409
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 1823
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 4615
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8698
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть обновлено 14:44
14:44 3865
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться