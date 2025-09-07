Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева

USD 1.7000
В ночь на 7 сентября Россия нанесла по Украине самый масштабный с начала войны удар дронами, сумев пробить систему ПВО в строго охраняемом правительственном районе Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным украинских ВВС, Россия выпустила более 800 иранских боевых дронов Shahed, несмотря на попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться мирных переговоров. Кроме того, было выпущено 17 крылатых и баллистических ракет. Украинские военные отметили, что девять ракет и около 60 дронов преодолели систему ПВО и нанесли удары по целям.

Власти сообщили, что это первый случай с начала войны в феврале 2022 года, когда российские силы нанесли урон украинскому правительственному зданию в Киеве.

Правительственный квартал в Киеве, расположенный на холме и пронизанный зелеными мощеными улочками, считается наиболее защищенной зоной страны и окружен кольцами систем ПВО. Здание Кабмина находится недалеко от парламента и офиса Зеленского, пишет NYT.

Ранним утром в воскресенье из окон двух верхних этажей здания Кабинета министров вырывались языки пламени, пожарные тушили огонь с помощью вертолета. Премьер-министр Юлия Свириденко позже опубликовала фото последствий атаки: обгоревший коридор, сломанные двери и висящие провода. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по всей видимости, возгорание вызвали падающие обломки сбитого системой ПВО дрона.

До воскресной атаки крупнейшей была атака 9 июля — тогда Россия запустила 728 дронов.

Издание отмечает, что хотя Украина сбивает около 80% выпущенных Россией дронов, российская сторона продолжает активно производить эти недорогие аппараты и делает ставку на массированные атаки, способные приносить жертвы и разрушения. Согласно информации военных аналитиков, с осени прошлого года в городах Ижевск и Елабуга заработали новые заводы по производству дронов, что увеличило производственные мощности России. По данным украинской военной разведки (ГУР), Россия теперь производит около 2,7 тыс. дронов типа Shahed ежемесячно.

Статистика, приведенная украинскими ВВС, отражает значительный рост: во второй половине 2024 года Россия выпустила 8740 дронов, а в первой половине текущего года — 21 317.

