Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

ЦАХАЛ идет, жители бегут: Израиль готовит штурм Газы

17:01

Около 100 тысяч мирных жителей покинули город Газа на фоне подготовки Армии обороны Израиля к наземной операции, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Около 100 тысяч человек покинули Газу. ХАМАС делает все возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживая их в качестве «живого щита», – отметил Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. Его слова приводит издание Times of Israel.

Премьер подчеркнул, что удары будут сосредоточены по радикалам, в то время как гражданскому населению будет предоставлена возможность покинуть опасную зону.

Армия обороны Израиля неоднократно призывала жителей Газы эвакуироваться в преддверии операции. Тем не менее, по оценкам ООН, в городе по-прежнему остаются около миллиона палестинцев. Международные организации называют гуманитарную ситуацию в Газе и в секторе в целом катастрофической.

Израиль продолжает подготовку к наземной операции с целью установления контроля над городом. В стране объявлена мобилизация резервистов. Официальное подтверждение этих планов было опубликовано 8 августа канцелярией премьер-министра. Намерения израильских властей вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами.

ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
ОПЕК сегодня примет важное решение по нефти
16:55
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
16:10
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
15:45
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
14:12
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
00:36
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Польшу и вышел в полуфинал Кубка Европы
15:05
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду
13:57
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя
00:18
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
Армения подтвердила: встрече с Турцией быть
14:44

