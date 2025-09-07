ЦАХАЛ идет, жители бегут: Израиль готовит штурм Газы

Около 100 тысяч мирных жителей покинули город Газа на фоне подготовки Армии обороны Израиля к наземной операции, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Около 100 тысяч человек покинули Газу. ХАМАС делает все возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживая их в качестве «живого щита», – отметил Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. Его слова приводит издание Times of Israel.

Премьер подчеркнул, что удары будут сосредоточены по радикалам, в то время как гражданскому населению будет предоставлена возможность покинуть опасную зону.

Армия обороны Израиля неоднократно призывала жителей Газы эвакуироваться в преддверии операции. Тем не менее, по оценкам ООН, в городе по-прежнему остаются около миллиона палестинцев. Международные организации называют гуманитарную ситуацию в Газе и в секторе в целом катастрофической.

Израиль продолжает подготовку к наземной операции с целью установления контроля над городом. В стране объявлена мобилизация резервистов. Официальное подтверждение этих планов было опубликовано 8 августа канцелярией премьер-министра. Намерения израильских властей вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами.