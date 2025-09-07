В Гяндже рухнул дом: спасатели МЧС нашли тело под завалами

Спасатели в Гяндже извлекли из-под завалов тело Талеха Керимова, погибшего при обрушении части жилого дома. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

В воскресенье на «горячую линию 112» МЧС поступило сообщение о том, что на улице Мирзы Юсифа Ахундзаде в Гяндже под завалами может находиться человек. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Гянджинского регионального центра министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что в результате обрушения части здания во время демонтажных работ под завалами оказался мужчина, принимавший участие в этих работах.

Тело погибшего 40-летнего Талеха Керимова было извлечено из-под завалов и передано компетентным органам. По факту происшествия проводится расследование.