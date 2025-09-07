USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Патрушев знает, кто мог подорвать «Северные потоки»

Подрыв «Северных потоков» осуществляла команда диверсантов «с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтики». Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете «Коммерсантъ», комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

«Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае «Северных потоков», очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря», — считает Патрушев.

По его словам, «далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию».

«Одна из спецслужб, способных выполнить эту задачу, — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны», — отмечает Николай Патрушев.

По его словам, диверсии на «Северных потоках» стали «лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении».

