Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана

Подписанная 8 августа в Белом доме мирная декларация и соглашение по Зангезурскому коридору открыли еще одну историческую возможность. Американский аналитик Люк Коффи считает, что сейчас самое подходящее время для реализации проекта Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан, поскольку, по его мнению, у России и Ирана нет возможности этому воспрепятствовать. Коффи, главный научный сотрудник вашингтонского Института Хадсона, регулярно посещающий Азербайджан, в своей статье на портале Eurasia Review пишет, что после успешного визита в Вашингтон и подписания исторического мирного соглашения с Арменией президент Ильхам Алиев отправился в прикаспийский город Туркменбаши, чтобы встретиться с лидером Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По мнению автора, выбор Туркменбаши в качестве места проведения встречи во многом символичен. Хотя этот город находится всего в нескольких десятках километров от Баку через Каспий, он скорее символизирует потенциальную ориентацию Туркменистана на Запад, нежели его нынешнюю геополитическую реальность. Будучи главным каспийским портом страны и воротами на Запад, Туркменбаши служит перекрестком торговых путей, идущих с востока на запад, и вероятной отправной точкой будущего расширения Транскаспийского трубопровода. Расположение на западной окраине Туркменистана делает его естественным рынком сбыта энергетических ресурсов страны, если и когда Ашхабад решит выйти за рамки нынешней зависимости от восточных рынков. «Хотя об этом не было объявлено публично, нет никаких сомнений в том, что обсуждения в Туркменбаши затрагивали вопросы транзита и энергетического сотрудничества и, вероятно, включали упоминание давно обсуждаемой возможности строительства Транскаспийского трубопровода для транспортировки природного газа. С 1990-х годов политики выдвигают идею Транскаспийского газопровода, который соединит Туркменистан и Центральную Азию с Азербайджаном, Южным Кавказом и, в конечном счете, с Европой. До сих пор этот проект оставался лишь мечтой. Проектирование такого трубопровода не представляет особых препятствий, но геополитические вызовы весьма существенны», — пишет автор.

Коффи отмечает, что в отличие от нефти, которую можно легко перевозить танкерами, природный газ требует дорогостоящего сжижения для транспортировки. По его словам, учитывая, что Туркменистан и Азербайджан разделяет всего около 280 километров по Каспийскому морю, трубопровод является единственным экономически эффективным вариантом. «Проект трубопровода вызвал споры, поскольку он позволит международным потребителям обойти российские и иранские энергетические рынки и транзитные коридоры, подрывая стратегические позиции обеих стран. На протяжении многих лет Москва и Тегеран использовали дипломатическое и политическое давление, чтобы заблокировать проект, ссылаясь на экологические проблемы или пытаясь использовать неясный правовой статус Каспийского моря для замедления прогресса. Однако их настоящей заботой всегда была потеря доли рынка и политического влияния», — пишет автор. Люк Коффи считает, что за последние годы идея Транскаспийского газопровода вновь обрела актуальность, поскольку после начала Россией полномасштабной войны против Украины и стремления Европы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, Брюссель стал рассматривать этот проект как «жизнеспособную альтернативу».

Как отмечает американский эксперт, Азербайджан негласно продвигал этот проект, понимая, что он укрепит его позиции как важнейшего энергетического узла и дополнит существующий экспорт в Европу через Южный газовый коридор. Европейские лидеры теперь все чаще рассматривают его как часть долгосрочной стратегии диверсификации. В Ашхабаде ситуация сложнее. Туркменистан долгое время проявлял осторожность в поддержке газопровода, опасаясь вызвать недовольство региональных держав и не желая полностью интегрироваться с Западом. Однако экономические реалии все труднее игнорировать. В настоящее время Туркменистан экспортирует большую часть газа в Китай. В условиях экономического кризиса стране выгодна диверсификация экспорта энергоресурсов, и Европа представляет собой важный новый рынок. Для государства, давно известного своей изоляцией, подключение к глобальным энергетическим потокам стало бы стратегическим поворотом. Автор отмечает, что достижение президентом Дональдом Трампом подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией резко усилило позиции США в регионе. Поэтому для реализации проекта Транскаспийского газопровода появился исторический шанс.

«Теперь появилась возможность для американской дипломатии и даже для президента Дональда Трампа. Выступив посредником в Белом доме в прошлом месяце при заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, американский лидер неожиданно стал активным игроком в регионе. Привлечение Еревана и Баку к мирным переговорам, невиданное более трех десятилетий, дает ему дипломатический импульс. Ему следует использовать этот импульс, чтобы подтолкнуть Туркменистан и Азербайджан к разработке плана строительства Транскаспийского трубопровода», — пишет Коффи. Эксперт считает, что такая инициатива полностью соответствует внешнеполитической повестке Трампа. Он уже поддержал «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию», призванный соединить Турцию через Южный Кавказ с Центральной Азией посредством нового транзитного коридора. Транскаспийский трубопровод, спонсируемый Трампом, дополнил бы эту концепцию, принося экономическую выгоду и укрепляя региональное сотрудничество.

«Прецедент уже есть. В 1990-х годах президент Билл Клинтон выступал за региональное сотрудничество в строительстве таких трубопроводов, как Баку – Тбилиси – Джейхан. Эти проекты не только открыли доступ каспийским ресурсам на мировые рынки, но и способствовали стабилизации региона за счет углубления экономических связей с Западом. Трамп мог бы следовать аналогичному стратегическому пути в отношении Каспия, способствуя снижению зависимости Европы от российских энергоносителей, открывая новые рыночные возможности для американских энергетических компаний, отстраненных от России санкциями, и укрепляя связи с региональными партнерами, стремящимися к интеграции с Западом», — отмечает автор. Коффи считает, что некогда непримиримые противники проекта — Россия и Иран — сегодня частично ослаблены и сосредоточены на собственных проблемах. Москва поглощена войной в Украине, Тегеран сталкивается с внутренними беспорядками и международной изоляцией. Автор уверен, что ни у одной из сторон нет ни ресурсов, ни желания блокировать проект. По его мнению, в условиях меняющейся геополитической обстановки дипломатическое пространство для действий открыто как никогда с первых постсоветских лет. «Это означает, что, возможно, наконец настал момент действовать. С 1990-х годов не было лучшего шанса воплотить в жизнь мечту о Транскаспийском трубопроводе. Если он будет построен, это станет переломным моментом в регионе: обеспечит энергетическую безопасность Европы, новые доходы для Туркменистана и укрепит геополитическую стабильность в Евразии. Остается лишь вопрос: хватит ли политической воли воспользоваться этой возможностью, прежде чем она ускользнет», — пишет Люк Коффи.