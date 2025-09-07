USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Америка готова усилить давление на Россию, но при одном условии

18:43 193

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить давление на Москву, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

Об этом американский министр сказал в интервью для NBC, его заявление цитирует репортер по вопросам экономической политики в The New York Times Алан Рапопорт.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», - сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что введение вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к «полному коллапсу» и заставить власти РФ сесть за стол переговоров.

Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 2427
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2240
Азербайджан обыграл Испанию и вышел в финал Кубка Европы
Азербайджан обыграл Испанию и вышел в финал Кубка Европы обновлено 17:46
17:46 2655
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 2884
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 12779
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 4890
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2234
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7737
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2291
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 5852
Две армии возьмут удар на себя
Две армии возьмут удар на себя наш комментарий, все еще актуально
00:18 8938

