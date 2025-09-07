Америка готова усилить давление на Россию, но при одном условии

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить давление на Москву, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

Об этом американский министр сказал в интервью для NBC, его заявление цитирует репортер по вопросам экономической политики в The New York Times Алан Рапопорт.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», - сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что введение вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к «полному коллапсу» и заставить власти РФ сесть за стол переговоров.