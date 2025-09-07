USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Заявление Каллас вывело из себя Захарову

18:50 1912

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о слабости России в сфере технологий, пишут российские СМИ.

Захарова обратила внимание на заявление Каллас, которая отметила, что «китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий», но «в социальных науках уступают русским». Последние, по ее мнению, «не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? — написала Мария Захарова в Telegram. — Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»?»

Захарова добавила, что считает Каю Каллас «критически безграмотной».

Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 1630
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
20:01 3932
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3126
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2743
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 4365
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13372
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 5763
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2582
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7904
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2653
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 6805

