Заявление Каллас вывело из себя Захарову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о слабости России в сфере технологий, пишут российские СМИ.

Захарова обратила внимание на заявление Каллас, которая отметила, что «китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий», но «в социальных науках уступают русским». Последние, по ее мнению, «не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? — написала Мария Захарова в Telegram. — Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»?»

Захарова добавила, что считает Каю Каллас «критически безграмотной».