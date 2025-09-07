«Новые русские» на крестном ходе в Москве

В Москве прошел общегородской крестный ход, в нем приняли участие около 40 тысяч человек, передают российские СМИ со ссылкой на заявление мэрии российской столицы.

Верующие во главе с патриархом Русской православной церкви Кириллом днем 7 сентября прошли около шести километров от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Участие в крестном ходе в Москве приняли не только россияне, но и иностранцы. Среди них — семинаристы из Африки. Телеграм-каналы распространили видеозапись, на которой иностранные слушатели подмосковной семинарии скандируют: «Мы — русские! С нами Бог!» На одном из роликов с семинаристами слышно, как кто-то за кадром просит их кричать и подбадривает: «Громче, ребята! Каши не ели, что ли? Еще раз!»