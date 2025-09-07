USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

«Новые русские» на крестном ходе в Москве

19:09 1581

В Москве прошел общегородской крестный ход, в нем приняли участие около 40 тысяч человек, передают российские СМИ со ссылкой на заявление мэрии российской столицы.

Верующие во главе с патриархом Русской православной церкви Кириллом днем 7 сентября прошли около шести километров от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Участие в крестном ходе в Москве приняли не только россияне, но и иностранцы. Среди них — семинаристы из Африки. Телеграм-каналы распространили видеозапись, на которой иностранные слушатели подмосковной семинарии скандируют: «Мы — русские! С нами Бог!» На одном из роликов с семинаристами слышно, как кто-то за кадром просит их кричать и подбадривает: «Громче, ребята! Каши не ели, что ли? Еще раз!»

Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
20:28 1
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 1634
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
20:01 3934
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3127
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2744
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 4366
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13372
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 5765
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2582
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7904
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2654

