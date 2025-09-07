В Латвии пропал канадский офицер: его нашли мертвым

Уорент-офицер Вооруженных сил Канады Джордж Холл, находившийся в Латвии в рамках операции REASSURANCE и со 2 сентября числившийся пропавшим без вести, найден мертвым 5 сентября. Об этом сообщили в Минобороны Канады.

Причина и обстоятельства смерти военного не называются. При каких обстоятельствах он пропал и где его нашли, также не сообщается. По данным Reuters, Холл пропал в районе полигона в Адажи под Ригой.

Канадские чиновники подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для военных многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии. Канада — ведущая страна этой бригады, поясняет Delfi.

Холл прослужил в армии Канады почти 20 лет и не раз выполнял задачи за рубежом. Он был техником в 408-й тактической вертолетной эскадрилье, базирующейся в канадском Эдмонтоне. В последнее время Холл служил в авиационном батальоне бригады НАТО в Латвии.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что расследование обстоятельств гибели канадского военного продолжается. Военная полиция Канады помогает вести следствие.