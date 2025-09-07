USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

В Латвии пропал канадский офицер: его нашли мертвым

19:19 653

Уорент-офицер Вооруженных сил Канады Джордж Холл, находившийся в Латвии в рамках операции REASSURANCE и со 2 сентября числившийся пропавшим без вести, найден мертвым 5 сентября. Об этом сообщили в Минобороны Канады. 

Причина и обстоятельства смерти военного не называются. При каких обстоятельствах он пропал и где его нашли, также не сообщается. По данным Reuters, Холл пропал в районе полигона в Адажи под Ригой.

Канадские чиновники подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для военных многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии. Канада — ведущая страна этой бригады, поясняет Delfi.

Холл прослужил в армии Канады почти 20 лет и не раз выполнял задачи за рубежом. Он был техником в 408-й тактической вертолетной эскадрилье, базирующейся в канадском Эдмонтоне. В последнее время Холл служил в авиационном батальоне бригады НАТО в Латвии.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что расследование обстоятельств гибели канадского военного продолжается. Военная полиция Канады помогает вести следствие.

Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
20:28 4
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 1636
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
20:01 3937
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3127
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2744
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 4368
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13372
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 5765
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2582
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7904
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2654

