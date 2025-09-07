Как иранская ракета попала рядом с «символом Хайфы»

Спустя более двух месяцев после 12-дневной ирано-израильской войны в Израиле разрешили к публикации видео попадания иранской ракеты рядом с башней «Парус» - правительственным небоскребом в центре Хайфы, названным в честь бывшего премьер-министра еврейского государства Ицхака Рабина и ставшим одним из символов города, передают израильские СМИ.

Запись сделана очевидцем во время обстрела 20 июня, когда Иран выпустил около 25 ракет по Израилю. На записи запечатлен момент удара ракеты по офисному зданию рядом с башней «Парус», которое оказалось практически полностью разрушено. Высотка также получила серьезные повреждения: взрыв и разлетевшиеся осколки выбили окна от пола до потолка. В результате удара пострадали 55 человек.

Израильские СМИ отмечают, что здание «Парус» спустя два с половиной месяца все еще не отремонтировано.