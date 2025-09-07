USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Как иранская ракета попала рядом с «символом Хайфы»

19:37 624

Спустя более двух месяцев после 12-дневной ирано-израильской войны в Израиле разрешили к публикации видео попадания иранской ракеты рядом с башней «Парус» - правительственным небоскребом в центре Хайфы, названным в честь бывшего премьер-министра еврейского государства Ицхака Рабина и ставшим одним из символов города, передают израильские СМИ.

Запись сделана очевидцем во время обстрела 20 июня, когда Иран выпустил около 25 ракет по Израилю. На записи запечатлен момент удара ракеты по офисному зданию рядом с башней «Парус», которое оказалось практически полностью разрушено. Высотка также получила серьезные повреждения: взрыв и разлетевшиеся осколки выбили окна от пола до потолка. В результате удара пострадали 55 человек.

Израильские СМИ отмечают, что здание «Парус» спустя два с половиной месяца все еще не отремонтировано.

Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
20:28 6
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 1637
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
20:01 3940
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3127
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2744
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 4369
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13373
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 5765
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2582
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7904
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2654

ЭТО ВАЖНО

Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
20:28 6
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 1637
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
20:01 3940
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3127
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 2744
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 4369
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13373
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 5765
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2582
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 7904
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
14:24 2654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться