10 млрд на гражданскую оборону и бомбоубежища

До 2029 года на защиту населения при стихийных бедствиях, военных конфликтах и других кризисных ситуациях будет направлено 10 млрд евро, сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью Bild.

По его словам, средства пойдут на восстановление сети бомбоубежищ и защитных сооружений. Ранее многие укрытия были закрыты за ненадобностью, поэтому сейчас в Германии их всего 579. Они вмещают менее 500 тысяч человек при населении свыше 80 млн.

Добриндт уточнил, что также программа предусматривает внедрение современных систем оповещения — от сирен до цифровых уведомлений на мобильные телефоны — и закупку 1500 единиц техники для пожарных, медиков, спасателей и мобильных командных пунктов. Кроме того, средства пойдут на проведение учений с участием организаций гражданской обороны, Федерального агентства технической помощи (THW) и Бундесвера. Власти также намерены расширить систему защищенной связи, чтобы в случае катастроф и конфликтов обеспечить бесперебойное взаимодействие всех экстренных служб.

В июне глава Федерального агентства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии Ральф Тислер заявил, что страна будет расширять сеть бомбоубежищ и укрытий, чтобы подготовиться к вероятному нападению России в течение четырех лет.

Ранее о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году заявил министр обороны Борис Писториус.