Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

10 млрд на гражданскую оборону и бомбоубежища

Власти Германии готовят самую масштабную со времен холодной войны модернизацию системы гражданской обороны.

До 2029 года на защиту населения при стихийных бедствиях, военных конфликтах и других кризисных ситуациях будет направлено 10 млрд евро, сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью Bild.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт

По его словам, средства пойдут на восстановление сети бомбоубежищ и защитных сооружений. Ранее многие укрытия были закрыты за ненадобностью, поэтому сейчас в Германии их всего 579. Они вмещают менее 500 тысяч человек при населении свыше 80 млн.

Добриндт уточнил, что также программа предусматривает внедрение современных систем оповещения — от сирен до цифровых уведомлений на мобильные телефоны — и закупку 1500 единиц техники для пожарных, медиков, спасателей и мобильных командных пунктов. Кроме того, средства пойдут на проведение учений с участием организаций гражданской обороны, Федерального агентства технической помощи (THW) и Бундесвера. Власти также намерены расширить систему защищенной связи, чтобы в случае катастроф и конфликтов обеспечить бесперебойное взаимодействие всех экстренных служб.

В июне глава Федерального агентства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии Ральф Тислер заявил, что страна будет расширять сеть бомбоубежищ и укрытий, чтобы подготовиться к вероятному нападению России в течение четырех лет.

Ранее о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году заявил министр обороны Борис Писториус.

Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Трамп готов к «второму этапу санкций против России»
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды
Азербайджан впервые в финале чемпионата Европы. Соперник - Нидерланды обновлено 20:01
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
«Ночь провела на полу ванной»: посол ЕС о российской атаке на Киев
