Уголовное расследование против Абрамовича

Власти острова Джерси (крупнейшего из Нормандских островов, лежащих в проливе Ла-Манш между Англией и Францией) заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег и ведут в отношении него уголовное расследование.

В судебных документах говорится, что следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича, сколоченного им «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого они, в частности, сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, добиваясь предоставления документации о банковских счетах этих компаний в Швейцарии. Один из запросов касается подозрений в отмывании средств, полученных Романом Абрамовичем от продажи «Сибнефти» в 2005 году за $13 млрд. Другой запрос связан с возможным нарушением Абрамовичем режима санкций. Швейцарский суд решил, что такие данные могут быть переданы властям Джерси. Попытки адвокатов заблокировать передачу этих документов были отклонены швейцарским судом.

The Guardian отмечает, что адвокаты Абрамовича отвергают все обвинения и заявляют о том, что любые предположения о причастности миллиардера к преступной деятельности являются ложными.